Ribery si scusa con i compagni: «Mi spiace avervi lasciato soli»

Franck Ribery ha pubblicato un post su Instagram con cui ha chiesto scusa a compagni di squadra e tifosi per il cartellino rosso rimediato in Genoa-Fiorentina.

«Ragazzi, mi spiace avervi lasciato soli, non volevo entrare male e mi sono già scusato. Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi e attenti. Avanti così!».

