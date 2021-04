Pokémon GO: MegaLopunny protagonista a Pasqua (Di sabato 3 aprile 2021) MegaLopunny protagonista nei megaraid dell’evento di Pasqua di Pokémon GO: ecco tutte le informazioni per i giocatori Arriva un nuovo evento di Pasqua su Pokémon GO. Dalle 10:00 di domenica 4 aprile alle 20:00 di giovedì 8 aprile MegaLopunny farà la sua comparsa per la prima volta nei megaraid. Inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Chansey, Happiny e altri Pokémon appariranno con… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 3 aprile 2021)nei megaraid dell’evento didiGO: ecco tutte le informazioni per i giocatori Arriva un nuovo evento disuGO. Dalle 10:00 di domenica 4 aprile alle 20:00 di giovedì 8 aprilefarà la sua comparsa per la prima volta nei megaraid. Inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Chansey, Happiny e altriappariranno con… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

infoitscienza : Pokémon GO celebra l'arrivo della primavera con MegaLopunny e altre sorprese - PokeMillennium : Pokémon GO celebra l'arrivo della primavera con MegaLopunny e altre sorprese Articolo di @mitchferracci… - GamingTalker : Pokémon GO, svelate le date e i dettagli dell'evento di Pasqua 2021: arriverà MegaLopunny nei megaraid… - PokemonGoRaidIt : Allenatori, Festeggiate la primavera in Pokémon GO con l'arrivo di MegaLopunny! Per il post completo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon MegaLopunny Pokémon GO, MegaLopunny protagonista dell'evento di Pasqua Nuovo evento di Pasqua su Pokémon GO. Dalle 10:00 di domenica 4 aprile MegaLopunny farà la sua comparsa per la prima volta nei ...

Nuovo evento di Pasqua suGO. Dalle 10:00 di domenica 4 aprilefarà la sua comparsa per la prima volta nei ...