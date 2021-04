“Ovunque ma non in Siria”, il nuovo rapporto di Save the Children sull’infanzia compromessa (Di sabato 3 aprile 2021) “In Siria ero felice, giocavo a calcio ed ad altri sport. Poi la violenza è iniziata, e con essa abbiamo iniziato a soffrire. Non c’era nulla che non usassero per farci del male. Io ero terrorizzata…Ho iniziato a nascondermi. Nascondermi è meglio che morire”. Nour, aveva 9 anni quando è iniziato il conflitto. Ora ne L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 aprile 2021) “Inero felice, giocavo a calcio ed ad altri sport. Poi la violenza è iniziata, e con essa abbiamo iniziato a soffrire. Non c’era nulla che non usassero per farci del male. Io ero terrorizzata…Ho iniziato a nascondermi. Nascondermi è meglio che morire”. Nour, aveva 9 anni quando è iniziato il conflitto. Ora ne L'articolo proviene da Consumatore.com.

