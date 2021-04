Lazio, Tare: «Inzaghi non ha bisogno di conferme, è la prima scelta» (Di sabato 3 aprile 2021) Igli Tare sceglie Simone Inzaghi: ecco le parole del direttore sportivo della Lazio in merito al rinnovo del tecnico biancoceleste Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio e DAZN nei minuti precedenti al match contro lo Spezia. Queste le sue parole. «Non ho bisogno di dire niente a Simone, perché lui sa da mesi di essere la prima scelta della Lazio e non ha bisogno di conferme. E’ un rapporto di fiducia, non solo professionale ma anche umano. Perciò non penso che ci saranno difficoltà per il suo rinnovo con la Lazio». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Iglisceglie Simone: ecco le parole del direttore sportivo dellain merito al rinnovo del tecnico biancoceleste Il direttore sportivo della, Igli, è intervenuto ai microfoni diStyle Radio e DAZN nei minuti precedenti al match contro lo Spezia. Queste le sue parole. «Non hodi dire niente a Simone, perché lui sa da mesi di essere ladellae non hadi. E’ un rapporto di fiducia, non solo professionale ma anche umano. Perciò non penso che ci saranno difficoltà per il suo rinnovo con la». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio-Spezia, Tare: “Non ci saranno difficoltà per il rinnovo di Inzaghi” - TuttoMercatoWeb : Lazio, Tare: 'Inzaghi sa che la nostra priorità è continuare con lui' - Noibiancocelest : Lazio-Spezia, il DS Tare: “Con Inzaghi abbiamo un ottimo rapporto” - laziopress : Lazio-Spezia, Tare: “Non ci saranno difficoltà per il rinnovo di Inzaghi” - matmosciatti11 : “#Inzaghi sa da mesi quale sia la prima scelta della #Lazio. Non ha bisogno di ulteriori conferme. È questione di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Tare Lazio - Spezia, biancocelesti con una maglia dedicata a Daniel Guerini Commenta per primo Come anticipato nei giorni scorsi dal ds Igli Tare , la Lazio si sarebbe impegnata in iniziative volte al ricordo di Daniel Guerini , giovane calciatore della Primavera scomparso la sera del 24 marzo. Come riportato dal sito ufficiale ...

Lazio, un nome nuovo per la fascia sinistra: ecco cosa ha in mente Tare Quello di Simone Bastoni è il nome nuovo in casa Lazio. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un rinforzo per la fascia ...

Lazio, Tare: "Inzaghi sa che la nostra priorità è continuare con lui" TUTTO mercato WEB Lazio, Tare: «Inzaghi non ha bisogno di conferme, è la prima scelta» Igli Tare sceglie Simone Inzaghi: ecco le parole del direttore sportivo della Lazio in merito al rinnovo del tecnico biancoceleste Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai ...

Lazio-Spezia, Tare: “Non ci saranno difficoltà per il rinnovo di Inzaghi” Prima della partita tra Lazio e Spezia, il ds biancoceleste Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Lotito non deve dire nulla ad Inzaghi, lui lo sa di essere la prima scelta, ...

Commenta per primo Come anticipato nei giorni scorsi dal ds Igli, lasi sarebbe impegnata in iniziative volte al ricordo di Daniel Guerini , giovane calciatore della Primavera scomparso la sera del 24 marzo. Come riportato dal sito ufficiale ...Quello di Simone Bastoni è il nome nuovo in casa. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un rinforzo per la fascia ...Igli Tare sceglie Simone Inzaghi: ecco le parole del direttore sportivo della Lazio in merito al rinnovo del tecnico biancoceleste Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai ...Prima della partita tra Lazio e Spezia, il ds biancoceleste Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Lotito non deve dire nulla ad Inzaghi, lui lo sa di essere la prima scelta, ...