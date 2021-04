Juve, ecco chi è Correia: grandi cose con l'Under 23, ora la chance col suo mito? (Di sabato 3 aprile 2021) La storia di Felix Correia è quella di un giovane portoghese classe 2001, nato e cresciuto calcisticamente nello Sporting Lisbona, con un solo obiettivo: seguire le orme del suo idolo, Cristiano ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) La storia di Felixè quella di un giovane portoghese classe 2001, nato e cresciuto calcisticamente nello Sporting Lisbona, con un solo obiettivo: seguire le orme del suo idolo, Cristiano ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, ecco chi è Correia: grandi cose con l'Under 23, ora la chance col suo mito?: Juve, ecco chi è Correia: grandi… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Il doppio ex Fortunato: 'Ecco come il Torino potrebbe mettere in difficoltà la Juve. Pirlo? Dovrebbe… - Enrico_ds27 : @giacomo1994_ Questa rabbia è fomentata dall’atteggiamento della Juve nei confronti di Dybala. Lo stavano aspettand… - eImudo : @constantinesimo @acmilan Ahahaahahahah una volta mi è capitato di vedere un Milan-Juve in tribuna, ecco i gobbi so… - Nicholas_Dls00 : Tutto pronto per la 29° giornata di #SerieA, ed ecco il nostro post settimanale per conoscere gli orari e la messa… -