In crisi il programma per vaccinare i Paesi poveri : «Attenti, abbiamo solo 9 mesi di tempo. Poi le nuove varianti renderanno inefficaci i vaccini» – L’intervista (Di sabato 3 aprile 2021) A partire da metà febbraio il numero dei contagi in India è tornato ad aumentare drasticamente. Con una media giornaliera di oltre 65 mila nuovi casi da Coronavirus nell’ultima settimana, il governo ha deciso di tagliare drasticamente il volume di dosi esportate, per favorire la distribuzione interna e accelerare la campagna vaccinale. Attraverso l’istituto indiano Serum, l’India è il più grande produttore di vaccini al mondo. E alla fine del 2020, all’interno del programma Covax per l’accesso equo dei vaccini, il Serum Institute ha chiuso un accordo con l’alleanza Gavi per fornire almeno 1.1 miliardi di dosi da destinare ai Paesi più poveri. Le centinaia di milioni di dosi di AstraZeneca prodotte su licenza dal Serum Institute of India, costituiscono circa il 70% delle consegne previste dal ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) A partire da metà febbraio il numero dei contagi in India è tornato ad aumentare drasticamente. Con una media giornaliera di oltre 65 mila nuovi casi da Coronavirus nell’ultima settimana, il governo ha deciso di tagliare drasticamente il volume di dosi esportate, per favorire la distribuzione interna e accelerare la campagna vaccinale. Attraverso l’istituto indiano Serum, l’India è il più grande produttore dial mondo. E alla fine del 2020, all’interno delCovax per l’accesso equo dei, il Serum Institute ha chiuso un accordo con l’alleanza Gavi per fornire almeno 1.1 miliardi di dosi da destinare aipiù. Le centinaia di milioni di dosi di AstraZeneca prodotte su licenza dal Serum Institute of India, costituiscono circa il 70% delle consegne previste dal ...

