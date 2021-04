Emanuel Caserio, non solo Paradiso delle Signore: ecco dove lo vedremo (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emanuel Caserio regala a tutti una bellissima notizia, scopriamo insieme dove lo rivedremo presto. E’ uno dei protagonisti della soap opera di Rai Uno di grande successo, Il Paradiso delle Signore che ogni pomeriggio torna in onda con una nuova puntata. Quello che però ha sorpreso tutti è stato l’annuncio dell’attore avvenuto proprio poche ore Leggi su youmovies (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.regala a tutti una bellissima notizia, scopriamo insiemelo ripresto. E’ uno dei protagonisti della soap opera di Rai Uno di grande successo, Ilche ogni pomeriggio torna in onda con una nuova puntata. Quello che però ha sorpreso tutti è stato l’annuncio dell’attore avvenuto proprio poche ore

Advertising

Noemy47121501 : @agrega3006 Ma non sta con emanuel caserio? - salvariella : Quindi mi volete dire che vedrò il@mio Salvatore Amato Emanuel Caserio tutti i giorniiii?????? GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE… - M0rd1cch10 : #ilparadisodellesignore Emanuel Caserio (Salvo) e Pietro Masotti (Marcello) da lunedì ospiti con una rubrica da Ser… - LuciaAl73831547 : RT @salvariella: Emanuel ti amo e non dico altro ??#ilparadisodellesignore - LuciaAl73831547 : RT @redazionetvsoap: #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily Abbiamo incontrato per voi il giovane interprete di Salvatore Amato!!! -