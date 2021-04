Covid Lazio, con vaccini meno focolai Rsa e contagi fra sanitari (Di sabato 3 aprile 2021) Nel Lazio si registra una diminuzione contagi da coronavirus tra operatori sanitari 15 giorni dopo l’inizio della campagna vaccinale e un evidente decremento del numero di focolai nelle strutture per anziani. Tale importante risultato fa ipotizzare un effetto combinato della vaccinazione negli operatori sanitari e negli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali. E’ quanto emerge da uno studio del Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi)- Spallanzani sulla valutazione degli effetti della vaccinazione, come riferisce l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dallo in particolare, tra gli operatori sanitari, si è passati da un 6,9% nella settimana 18-24 gennaio dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Nelsi registra una diminuzioneda coronavirus tra operatori15 giorni dopo l’inizio della campagna vaccinale e un evidente decremento del numero dinelle strutture per anziani. Tale importante risultato fa ipotizzare un effetto combinato della vaccinazione negli operatorie negli ospiti delle strutture socio-e residenziali. E’ quanto emerge da uno studio del Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi)- Spallanzani sulla valutazione degli effetti della vaccinazione, come riferisce l’Unità di crisi-19 della Regione. Dallo in particolare, tra gli operatori, si è passati da un 6,9% nella settimana 18-24 gennaio dei ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - ZZiliani : Ricapitolando. La #Roma sbaglia a scrivere il nome di un giocatore nella lista pre partita e ha lo 0-3 a tavolino (… - nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - fisco24_info : Covid Lazio, con vaccini meno focolai Rsa e contagi fra sanitari: Lo studio Seresmi- Spallanzani. Nella Regione ava… - maustron9er : RT @GiovaQuez: D'Amato (Lazio): “A Pasqua e Pasquetta non si ferma la macchina vaccinale, i nostri operatori saranno impegnati a somministr… -