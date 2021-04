Contagi locali e mini focolai | cosa sta succedendo in Cina

Advertising

borghi_claudio : Il Texas un giorno ha deciso che i contagi scendevano e che ne avevano abbastanza, così il governatore ha tolto obb… - RisolutoOnline : Ribera nella morsa dei contagi e Ruvolo ricorda ai suoi concittadini le misure in vigore - Amon79571200 : RT @borghi_claudio: Il Texas un giorno ha deciso che i contagi scendevano e che ne avevano abbastanza, così il governatore ha tolto obbligo… - LaLestofante : RT @lbianchetti: Sono certo che con la bella stagione togliere il coprifuoco e aprire i locali all’aperto abbasserebbe i contagi, se si com… - DslLorenzo : RT @lbianchetti: Sono certo che con la bella stagione togliere il coprifuoco e aprire i locali all’aperto abbasserebbe i contagi, se si com… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi locali

InsideOver

Un invito alle forze di polizia statali ea intensificare i controlli in questi giorni di Pasqua per il rispetto delle norme anti - ...responsabili per evitare la crescita della curva dei,...... che potrà variare dal 50% al 75% a seconda delle situazioni. Fino al 30 aprile nelle zone ... " L'andamento epidemiologico settimanale ha confermato i progressi sia in termini disia di ...Firenze, 3 aprile 2021 - Un invito alle forze di polizia statali e locali a intensificare i controlli in questi ... "comportamenti responsabili per evitare la crescita della curva dei contagi, nella ...(ITALPRESS) – E’ partita in questi giorni la procedura di trasferimento al Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna delle risorse ... Sono altri 35i i contagi da Covid registrati in Sardegna ...