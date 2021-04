Bologna- Inter 0-1: Lukaku fa fuggire i nerazzurri (Di sabato 3 aprile 2021) Oggi 3 Aprile 2021 nello Stadio Renato dall’Ara alle ore 20:45 si è disputata la partita Bologna-Inter di Serie A. Il Bologna prova a bloccare gli assalti dell’Inter e per la prima mezz’ora ci riesce, ma poi i nerazzurri trovano la rete prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo non capitano molte occasioni pericolose e l’Inter non riesce a trovare la seconda rete, mentre i padroni di casa cercano inutilmente un pareggio che non arriverà. Bologna-Inter: formazioni ufficiali Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks, Schouten, Dominguez, Soriano, Sansone, Skov Olsen, Barrow. Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Young, Brozovic, Eriksen, Barella, Hakimi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Oggi 3 Aprile 2021 nello Stadio Renato dall’Ara alle ore 20:45 si è disputata la partitadi Serie A. Ilprova a bloccare gli assalti dell’e per la prima mezz’ora ci riesce, ma poi itrovano la rete prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo non capitano molte occasioni pericolose e l’non riesce a trovare la seconda rete, mentre i padroni di casa cercano inutilmente un pareggio che non arriverà.: formazioni ufficiali(4-2-3-1): Ravaglia, Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks, Schouten, Dominguez, Soriano, Sansone, Skov Olsen, Barrow.(3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Young, Brozovic, Eriksen, Barella, Hakimi, ...

