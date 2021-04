Blitz antidroga dei Carabinieri. 10 arresti (Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime 48 ore, una serie di Blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato all’arresto di dieci persone e centinaia di dosi di droga tra cocaina, shaboo, hashish e anfetamine. I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 30enne romano, con precedenti, che, fermato per un controllo in via Costanzo Guglielmi, è stato trovato in possesso alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione alla sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 4 g della stessa sostanza stupefacente, 650 euro in contanti e un bilancino di precisione. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato due cittadini delle Filippine: un 59enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere ad un connazionale due dosi ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime 48 ore, una serie dideidel Comando Provinciale di Roma hanno portato all’arresto di dieci persone e centinaia di dosi di droga tra cocaina, shaboo, hashish e anfetamine. Idella Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 30enne romano, con precedenti, che, fermato per un controllo in via Costanzo Guglielmi, è stato trovato in possesso alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione alla sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 4 g della stessa sostanza stupefacente, 650 euro in contanti e un bilancino di precisione. Idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato due cittadini delle Filippine: un 59enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere ad un connazionale due dosi ...

