Atp Marbella 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming con Fabio Fognini (Di sabato 3 aprile 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Marbella 2021, evento in programma dal 5 all’11 aprile. Fabio Fognini torna in campo dopo la sconfitta al debutto a Miami per mano di Korda. L’azzurro è stato omaggiato dagli organizzatori con una wild card, esattamente come Alexander Zverev. L’unico altro italiano in tabellone sarà Gianluca Mager. La copertura televisiva del torneo di Marbella sarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con italiani ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Il, le, glie la copertura tv dell’Atp di, evento indal 5 all’11 aprile.torna in campo dopo la sconfitta al debutto a Miami per mano di Korda. L’azzurro è stato omaggiato dagli organizzatori con una wild card, esattamente come Alexander Zverev. L’unico altro italiano in tabellone sarà Gianluca Mager. La copertura televisiva del torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con italiani ...

