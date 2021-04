Zazzaroni: alla Continassa manca solo l’invasione delle locuste (Di venerdì 2 aprile 2021) “Fatti due conti, dovrebbe mancare soltanto l’invasione delle locuste alla Continassa”. Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, ricordando “l’elenco degli errori, degli orrori e delle sfighe della Juve in questo suo annus horribilis (annus Pirli) che sembra non finire mai”. Il primo scivolone c’è stato con il caso Suarez, con “lo sputtanamento” per l’esame di italiano falso. Poi infortuni a raffica, da De Ligt a Dybala, da Alex Sandro a Chiellini, da Demiral a Cuadrado. Come se non bastasse, è arrivata la partita rinviata due volte con il Napoli. Oltre alla violazione della bolla da parte di Ronaldo e alle sconfitte sul campo. Per non parlare dell’uscita della squadra dalla Champions e della “conseguente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) “Fatti due conti, dovrebbere soltanto”. Lo scrive Ivansul Corriere dello Sport, ricordando “l’elenco degli errori, degli orrori esfighe della Juve in questo suo annus horribilis (annus Pirli) che sembra non finire mai”. Il primo scivolone c’è stato con il caso Suarez, con “lo sputtanamento” per l’esame di italiano falso. Poi infortuni a raffica, da De Ligt a Dybala, da Alex Sandro a Chiellini, da Demiral a Cuadrado. Come se non bastasse, è arrivata la partita rinviata due volte con il Napoli. Oltreviolazione della bolla da parte di Ronaldo e alle sconfitte sul campo. Per non parlare dell’uscita della squadra dChampions e della “conseguente ...

