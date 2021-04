Usa | auto lanciata contro Capitol Hill | sospetto aveva coltello

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso… - SkyTG24 : Usa, auto sui cancelli e spari a Capitol Hill. Due agenti travolti. Parlamento in lockdown - MediasetTgcom24 : Usa: due agenti travolti da un'auto vicino al Congresso #CapitolHill - infoitinterno : Usa, auto contro un posto di blocco fuori da Capitol Hill: travolti due poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Usa auto

L'si è schiantata contro una delle barriere poste a protezione dell'area di Capitol Hill dopo aver investito i due agenti. Il guidatore sarebbe quindi sceso dal veicolo, forse con un coltello ...Media: guidatore forse aveva coltello tra le mani Secondo una prima ricostruzione, come si legge sui media, l'si sarebbe schiantata contro una delle barriere poste a protezione dell'area ...New York, 02 apr 20:04 - (Agenzia Nova) - Dopo che una macchina si è scagliata contro il posto di blocco nord del Campidoglio, la sede del parlamento degli Stati Uniti, le forze di sicurezza hanno ...Secondo una prima ricostruzione, come si legge sui media Usa, l'auto si sarebbe schiantata contro una delle barriere poste a protezione dell'area di Capitol Hill dopo aver investito i due agenti. Il g ...