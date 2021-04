Tragedia nel casertano, Antonio ucciso dal Covid a 42 anni: lascia la moglie e una bimba di 9 mesi (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Covid continua ad uccidere in Campania. Antonio Oliva, 42 anni, stimato avvocato di Cesa, è deceduto all’ospedale Sant’Anna San Sebastiano di Caserta. lascia la moglie e una figlia di appena 9 mesi. Da un paio anni, dopo il matrimonio, si era trasferito con la famiglia a Sant’Arpino, città di origine della consorte. Domani, 3 aprile, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Ilcontinua ad uccidere in Campania.Oliva, 42, stimato avvocato di Cesa, è deceduto all’ospedale Sant’Anna San Sebastiano di Caserta.lae una figlia di appena 9. Da un paio, dopo il matrimonio, si era trasferito con la famiglia a Sant’Arpino, città di origine della consorte. Domani, 3 aprile, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel Come Zamberletti divenne il politico 'a cui la Repubblica è grata' ... e che vide Pertini tra i protagonisti impotenti della prima tragedia nazionale trasmessa in diretta televisiva. La legge vide la luce nel 1992 ed era basata su due pilastri, previsione e ...

Inzaghi 'matrimonio con la Lazio può continuare' Infine un pensiero a Daniel Guerini: "Ieri è stata una giornata triste e dolorosa per il mondo Lazio, mi ha fatto tornare indietro nel tempo con la tragedia di Mirko Fersini". .

Tragedia nel napoletano: trovato morto a 20 anni, si è tolto la vita Il Meridiano News Tragedia a Greve in Chianti: devastante incidente stradale Tragedia a Greve in Chianti: scontro frontale, muore 37enne. Sul posto 118 e la polizia locale. Tragedia a Greve in Chianti nel pomeriggio di ieri nel territorio di Greve in Chianti. Un ciclista di 37 ...

Come Zamberletti divenne il politico “a cui la Repubblica è grata” "La Luna sulle ali", il libro scritto da Gianni Spartà e Lorenzo Alessandrini e pubblicato da Pietro Macchione editore racconta la vita del padre della Protezione Civile ...

