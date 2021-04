Tragedia a Greve in Chianti | devastante incidente stradale

(Di venerdì 2 aprile 2021)in: scontro frontale, muore 37enne. Sul posto 118 e la polizia locale.innel pomeriggio di ieri nel territorio diin. Un ciclista di 37 anni, B.G., residente a Strada in, si è scontrato frontalmente con un’auto condotta da una donna di circa 50

Advertising

GazzChianti : ?? PASSO DEI PECORAI (GREVE IN CHIANTI) - Tragedia al Passo dei Pecorai: muore un ciclista 37enne (di Strada in Chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Greve

FirenzeToday

... nulla è stato fatto se non tentare di insabbiare questa immaneda parte sicuramente di ... Valentina Gallo di Firenze e Lucrezia Borghi diin Chianti (Firenze). Nell'inchiesta ...... Elena Maestrini di Bagno di Gavorrano, Valentina Gallo di Firenze e Lucrezia Borghi diin ... nulla è stato fatto se non tentare di insabbiare questa immaneda parte sicuramente di ...Firenze, 17 mar. - (Adnkronos) - "Illustrissimo Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, sono trascorsi cinque anni da quel tremendo e assurdo giorno (20 marzo 2016) in cui abbiamo pers ...