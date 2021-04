Sol Cresta non è uno ' scherzo' | PlatinumGames conferma che il gioco arcade è realtà

(Di venerdì 2 aprile 2021)hato che il suo sparatuttoSolsarà effettivamente trasformato in un prodotto reale, ed è la prima parte di una serie pianificata. Soluscirà come titolo solo per il download su Nintendo Switch, PlayStation4 e Steam quest'anno, ha detto lo sviluppatore di Bayonetta in un comunicato stampa. "Questoè il capitolo finale della "Saga di", che continua l'eredità di Moon(1980) e Terra(1985)". Leggi altro...

