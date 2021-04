Sembra una chiavetta usb ma è il termometro digitale più piccolo al mondo (Di venerdì 2 aprile 2021) I tempi cambiano e con loro anche gli oggetti da portarsi dietro quando siamo lontano da casa. E oggi poter contare su un termometro portatile può rivelarsi fonte di tranquillità per chi vuole tenere sotto controllo la propria temperatura. Nomedc nasce per questo, poiché è leggero e tascabile (60 x 22 x 12,5 millimetri per 16 grammi) e con il design che ricalca una chiavetta usb è facile da infilare nei pantaloni o in qualsiasi zaino, cover e borsa. A differenza di altri modelli digitali simili, non ha bisogno dello smartphone (e della sua batteria) per funzionare, poiché è pronto all’uso per misurare la temperatura corporea da 5 centimetri di distanza e con una precisione di +/- 0,2 gradi per ogni lettura. Per farlo sfrutta un sensore per la temperatura protetto da una copertura magnetica quando non in uso, mostrando la rilevazione sul mini schermo ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) I tempi cambiano e con loro anche gli oggetti da portarsi dietro quando siamo lontano da casa. E oggi poter contare su unportatile può rivelarsi fonte di tranquillità per chi vuole tenere sotto controllo la propria temperatura. Nomedc nasce per questo, poiché è leggero e tascabile (60 x 22 x 12,5 millimetri per 16 grammi) e con il design che ricalca unausb è facile da infilare nei pantaloni o in qualsiasi zaino, cover e borsa. A differenza di altri modelli digitali simili, non ha bisogno dello smartphone (e della sua batteria) per funzionare, poiché è pronto all’uso per misurare la temperatura corporea da 5 centimetri di distanza e con una precisione di +/- 0,2 gradi per ogni lettura. Per farlo sfrutta un sensore per la temperatura protetto da una copertura magnetica quando non in uso, mostrando la rilevazione sul mini schermo ...

