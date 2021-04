Per i bambini che giocano con le bambole e per i loro papà (Di venerdì 2 aprile 2021) “Mio figlio di tre anni gioca con le bambole. E voglio uno Stato che lo tuteli”. L’ha detto anche il tatuatissimo Fedez. Ho scelto questo aggettivo non a caso, perché nell’immaginario comune, il tatuaggio fa rude il rapper. Poco importa che abbia detto a Sanremo di avere gli ormoni scombussolati per la gravidanza della moglie, oppure che sfoggi smalti floreali. Anzi. Ancor meglio. Che un maschio alfa come lui dica così, e si comporti come se la sente, aiuta. E non poco. Ho pensato a queste cose qui, leggendo un libro appena uscito per Salani Editore che si intitola Viola e il Blu. L’ha scritto Matteo Bussola, che probabilmente ha meno tatuaggi, ma spero abbia un seguito, se non un numero di follower, altrettanto importante. Perché quello che dice lo dovremmo dire ai nostri bambini fin da piccoli. E dovremmo farlo in tanti. Non solo perché l’abbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) “Mio figlio di tre anni gioca con le. E voglio uno Stato che lo tuteli”. L’ha detto anche il tatuatissimo Fedez. Ho scelto questo aggettivo non a caso, perché nell’immaginario comune, il tatuaggio fa rude il rapper. Poco importa che abbia detto a Sanremo di avere gli ormoni scombussolati per la gravidanza della moglie, oppure che sfoggi smalti floreali. Anzi. Ancor meglio. Che un maschio alfa come lui dica così, e si comporti come se la sente, aiuta. E non poco. Ho pensato a queste cose qui, leggendo un libro appena uscito per Salani Editore che si intitola Viola e il Blu. L’ha scritto Matteo Bussola, che probabilmente ha meno tatuaggi, ma spero abbia un seguito, se non un numero di follower, altrettanto importante. Perché quello che dice lo dovremmo dire ai nostrifin da piccoli. E dovremmo farlo in tanti. Non solo perché l’abbiamo ...

Advertising

agorarai : 'Mi sembra difficile che mandare a scuola i bambini non vaccinati sia un modo per arginare l'infezione. Mi sembra p… - Avvenire_Nei : Quegli eroi che aiutano i bambini autistici - CalabriaTw : Questa mattina ho fatto visita al reparto di Onco-Ematologia pediatrica del @bambinogesu. Uova di cioccolato per i… - mascalzonelat17 : @Pres_Casellati In una scuola pugliese solo l'intervento deciso di una Dirigente scolastica ha evitato la formazion… - borgorob : RT @Andrea34233170: @EugenioGiani Intanto in zona rossa per uno in più. Numeri a casaccio, legati innanzitutto al numero di tamponi fatti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per bambini Lorenzo Insigne dona 250 uova di Pasqua al Santobono e si conferma campione vero di umanità Lorenzo Insigne dona 250 uova di Pasqua e fa una promessa E per i bambini del Santobono sarà una Pasqua speciale . Questo grazie alla meravigliosa sorpresa messa in piedi da Lorenzo Insigne. Il gesto ...

Emmanuele Emanuele: "contro il Covid il nostro sostegno ai popoli del Mediterraneo" ... in Iraq in collaborazione con l'associazione "Accoglienza e sorrisi" si sostengono le spese per i bambini affetti da malformazioni del volto, ustioni e traumi di guerra; in Libano sono stati aperti ...

Giornata internazionale del libro per bambini: unità didattiche in allegato Orizzonte Scuola Per i bambini che giocano con le bambole e per i loro papà Tuttavia questo non è un libro solo per bambini, parla anche ai grandi. Credo soprattutto ai papà. “Credi che molti papà non sarebbero felici di potersi godere di più i loro bambini o le loro bambine ...

Spopolamento, serve un piano per aiutare le nascite Perché senza bambini non può esserci futuro. Senza di loro manca la prospettiva, il domani da vivere per le generazioni che verranno. Il nuovo crollo delle iscrizioni a scuola fotografa una situazione ...

Lorenzo Insigne dona 250 uova di Pasqua e fa una promessa Edel Santobono sarà una Pasqua speciale . Questo grazie alla meravigliosa sorpresa messa in piedi da Lorenzo Insigne. Il gesto ...... in Iraq in collaborazione con l'associazione "Accoglienza e sorrisi" si sostengono le speseaffetti da malformazioni del volto, ustioni e traumi di guerra; in Libano sono stati aperti ...Tuttavia questo non è un libro solo per bambini, parla anche ai grandi. Credo soprattutto ai papà. “Credi che molti papà non sarebbero felici di potersi godere di più i loro bambini o le loro bambine ...Perché senza bambini non può esserci futuro. Senza di loro manca la prospettiva, il domani da vivere per le generazioni che verranno. Il nuovo crollo delle iscrizioni a scuola fotografa una situazione ...