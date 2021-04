Nier Replicant | tema PS4 | avatar e mini-colonna sonora inclusi nelle copie D1 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 2 aprile 2021) Square Enix ha svelatoPS4,D1 diver.1.22474487139…. Square Enix ha rivelato che leD1 diver.1.22474487139… includeranno una serie di bonus. Precisamente, si potrà ottenere unaPS4, un set diper PS4 e una. Quest’ultima è inclusa anche nella versione PC e Xbox One del gioco. Come potete vedere dalle immagini in calce, ilPS4 diver.1.22474487139… è molto semplice: uno sfondo bianco con ...