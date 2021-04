MotoGP Doha: criticism re the crowd at the Qatar GP. Will things be better? (Di venerdì 2 aprile 2021) The images shown on TV sparked criticism, just a few hours after the Qatari government took the decision to implement stricter anti - Covid rules, due to a peak in infections. Both public pools and ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) The images shown on TV sparked, just a few hours after thei government took the decision to implement stricter anti - Covid rules, due to a peak in infections. Both public pools and ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ?… - GDoratori : RT @DAZN_IT: Il Gran Premio Tissot di Doha si avvicina ?? E noi domenica vi aspettiamo per un Instagram LIVE post gara di MotoGP con i nostr… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? Aprilia sorprende ancora in vetta (?? #FP1) ?? Quanti problemi per il Morbido Il resoconto ? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Tutti gli aggiornamenti dal venerdì di libere del #DohaGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: MotoGP 2021, Libere1 Doha: Espargaro domina, Morbidelli problemi tecnici e Rossi in difficoltà -