Marchisio | ' Juve | addio Scudetto Resti chi ha voglia di lottare Su Pirlo e Ronaldo'

(Di venerdì 2 aprile 2021) Claudio, ex bandiera dellantus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul momento attuale ed il futuro dei bianconeri. 'allodopo la sconfitta col Benevento? Per me sì, ma anche senza quello sarebbe stato molto difficile. L'Inter ha ...

Advertising

AfricanoPublio : Claudio Marchisio: 'Il calo della Juve è iniziato l'ultimo anno di Allegri: in questa stagione, rispetto alle due p… - despecialuan : @maxcromax76 @juventusfc @Miralem_Pjanic Io mi mangiavo le mani quando nel 2016 al centrocampo della juve con Pogba… - infoitsport : Claudio Marchisio: “Bisogna ritrovare lo spirito Juve” - gilnar76 : Marchisio non ha dubbi: «Giusto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportface2016 : #Juve, #Marchisio analizza il momento dei bianconeri e consiglia #Agnelli su #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio Juve

Claudio, ex bandiera della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul momento attuale ed ... Laspazia da partite che domina solo se riesce a sbloccarle ad altre in cui va in ...Calo lentoha iniziato già a notare un calo della Juventus durante l'ultimo anno di Massimiliano Allegri: 'Il calo dellaè iniziato l'ultimo anno di Allegri: in questa stagione ...Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul momento attuale ed il futuro dei bianconeri. “Addio allo Scudetto dopo la sconfitta col Benevento? Per me sì, ma ...Claudio Marchisio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha dubbi: avanti con Andrea Pirlo anche il prossimo anno. AVANTI CON PIRLO – «Il calo della Juve è iniziato l’ultimo anno di Allegri: in ...