“Lo faccio ogni 15 giorni, altrimenti impazzisco”. Donatella Versace, quasi 66 anni, non può proprio farne a meno. È più forte di lei (Di venerdì 2 aprile 2021) Da tantissimi anni è uno dei volti più conosciuti in Italia e all’estero. Donatella Versace è senza dubbio la regina indiscussa della moda. Nei mesi scorsi, durante la prima fase della pandemia, era finita al centro del gossip per il suo compleanno, festeggiato sui social perché avvenuto nel momento del lockdown. Un anno difficile per lei e per il mondo della moda. Passerelle chiuse a tempo indeterminato e ritorno alla normalità ancora distante. Un anno da gettarsi dietro le spalle e ripartire, all’alba dei 66 anni che compirà tra un mese, con una rinnovata energia. Alla soglia di una ricorrenza così importante Donatella Versace si è raccontata sulle colonne del Corriere della Sera raccontando particolari della sua vita privata rimasti finora nascosti a cominciare da come si tiene in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Da tantissimiè uno dei volti più conosciuti in Italia e all’estero.è senza dubbio la regina indiscussa della moda. Nei mesi scorsi, durante la prima fase della pandemia, era finita al centro del gossip per il suo compleanno, festeggiato sui social perché avvenuto nel momento del lockdown. Un anno difficile per lei e per il mondo della moda. Passerelle chiuse a tempo indeterminato e ritorno alla normalità ancora distante. Un anno da gettarsi dietro le spalle e ripartire, all’alba dei 66che compirà tra un mese, con una rinnovata energia. Alla soglia di una ricorrenza così importantesi è raccontata sulle colonne del Corriere della Sera raccontando particolari della sua vita privata rimasti finora nascosti a cominciare da come si tiene in ...

Advertising

io1sono1nessuno : Non io che nella diretta di stasera butterò giù uno shot di gin (ho solo quello) ogni volta che succederà o verrà d… - gojaximus : Ogni volta che leggo o sento il nome di Ursula von der Leyen mi viene in mente il video di cartoni morti del drago ursulen, non ce la faccio - _Call_Me_Liv : @ambyguilty E se ti dà fastidio già ti avviso che questo lo faccio ogni giorno e non ho intenzione di smettere né m… - sasakifujika : @martaottaviani Io non verrò vaccinato. Sono sicuro. E per questo motivo, e per tutto quello che è successo negli s… - BVBXLON : ogni volta che scrivo o faccio una domanda a qualcuno ho sempre paura di essere pesante e noiosa aiuto -