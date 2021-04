L’Ispettorato del lavoro respinge i ricorsi delle piattaforme di food delivery: “I rider non sono autonomi. Assumerli con tutte le garanzie” (Di venerdì 2 aprile 2021) La Direzione delL’Ispettorato del lavoro di Milano-Lodi ha respinto i ricorsi gerarchici presentati nelle scorse settimane dalle piattaforme di delivery finite al centro dell’inchiesta ‘pilota’ della Procura di Milano sulle condizioni di lavoro e di sicurezza dei rider. Glovo-foodinho, Just Eat, Uber e Deliveroo avevano contestato i verbali amministrativi notificati dalL’Ispettorato nei quali era stato indicato che le posizioni di oltre 60mila ciclofattorini in totale vanno regolarizzate, da lavoratori autonomi a “coordinati e continuativi”, con tutte le garanzie dei subordinati. Con le ispezioni, si legge nel provvedimento, è stata “correttamente” disposta “la corresponsione ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) La Direzione deldeldi Milano-Lodi ha respinto igerarchici presentati nelle scorse settimane dalledifinite al centro dell’inchiesta ‘pilota’ della Procura di Milano sulle condizioni die di sicurezza dei. Glovo-inho, Just Eat, Uber e Deliveroo avevano contestato i verbali amministrativi notificati dalnei quali era stato indicato che le posizioni di oltre 60mila ciclofattorini in totale vanno regolarizzate, da lavoratoria “coordinati e continuativi”, conledei subordinati. Con le ispezioni, si legge nel provvedimento, è stata “correttamente” disposta “la corresponsione ai ...

