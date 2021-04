In sala parto un telo di plastica anti Covid per le «mamme comuni» e non per i Ferragnez? No, ecco perché (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni e Fedez, noti come i Ferragnez, non hanno fatto in tempo a festeggiare la nascita della figlia Vittoria che alcuni utenti sui social hanno contestato il fatto che i due si trovassero in sala parto senza mascherine o altre protezioni anti Covid19. Vengono definiti «élite», messi a confronto con le immagini video di una madre con indosso la mascherina mentre incontra per la prima volta la sua piccola creatura attraverso un «muro di plastica». Si tratta di un caso di disinformazione. Ciò che risulta curioso è che il video della neomamma utilizzato per contestare i Ferragnez è una influencer americana di nome Melina Tesi che, una volta scoperto l’utilizzo improprio del contenuto multimediale, non ha esitato a smentire le narrative dei contestatori ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni e Fedez, noti come i, non hanno fatto in tempo a festeggiare la nascita della figlia Vittoria che alcuni utenti sui social hanno contestato il fatto che i due si trovassero insenza mascherine o altre protezioni19. Vengono definiti «élite», messi a confronto con le immagini video di una madre con indosso la mascherina mentre incontra per la prima volta la sua piccola creatura attraverso un «muro di». Si tratta di un caso di disinformazione. Ciò che risulta curioso è che il video della neomamma utilizzato per contestare iè una influencer americana di nome Melina Tesi che, una volta scoperto l’utilizzo improprio del contenuto multimediale, non ha esitato a smentire le narrative dei contestatori ...

