Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dune, Kyle MacLachlan sulla distribuzione in streaming del film: 'È scoraggiante' - PasquinoTp : Ha ragione, certi film vanno visti al cinema. -

Ultime Notizie dalla rete : Dune Kyle

Movieplayer.it

MacLachlan , protagonista del lungometraggio del 1984, ha dichiarato a Seattle Times parlando di: " Penso che la distribuzione in contemporanea sia in un certo senso l'onda del futuro ". L'...... Millie Bobby Brown (Madison Russell), Rebecca Hall (Ilene Andrews), eChandler (Mark Russell). Kong, ci sono anche Matrix 4 e. In Italia, invece, è ancora tutto incerto. Godzilla vs. Kong ...L'attore Kyle MacLachlan ha commentato la scelta di distribuire il film Dune nelle sale e in contemporanea in streaming, esprimendo il proprio disappunto. Dune, il nuovo film diretto da Denis ...Ma stando a sentire i fan più infervorati, la star di Twin Peaks e collaboratore di lunga data Kyle MacLachlan avrebbe appena dato ... debutto cinematografico nello sfortunato adattamento di Dune di ...