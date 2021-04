Docenti “Bruciati vivi” un romanzo noir sul disagio psicologico

(Di venerdì 2 aprile 2021) Abbiamo più volte trattato di burnout che risulta caratterizzato da esaurimento psicofisico, atteggiamento apatico/cinico nei rapporti interpersonali, sentimento di frustrazione a fronte di aspettative professionali elevate, infine perdita del controllo degli impulsi. Sappiamo anche che questa “condizione” può avere origine prevalentemente sul posto di lavoro, oppure nella vita di relazione (es. in famiglia), senza però trascurare la predisposizione personale a svilupparlo che è contenuta nei nostri cromosomi in diversa misura. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Docenti Bruciati

La Stampa

... con procedure e percorsi introdotti enel giro di pochi anni, creando costanti disparità ... preparazione, crescita intellettuale e didattica dei. Se vogliamo una scuola che sopperisca ...... rasi al suolo e saccheggiati e testi sacri millenari trafugati o. L'allarme è stato ... Tra i firmatari,e studiosi di 55 università del pianeta, laiche e di ispirazione religiosa. In ...La mobilità sarà diversa da come si sperava: 15 giorni per le domande e vincolo 5 anni in vita A trarne vantaggio potrebbero essere i precari ...Il suo difensore, l’avvocato Luca Paparozzi, è cauto nel commentare. Prima di annunciare un ricorso, vuole leggere le motivazioni. Di una cosa, però, si dice consapevole: «La perizia disposta dal Trib ...