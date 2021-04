Covid: esercenti in piazza a Verona, 'lasciateci lavorare' (Di venerdì 2 aprile 2021) "Adesso basta: noi riapriamo, comunque vada": è stato uno degli slogan più urlati oggi a Verona, durante la manifestazione di protesta che ha visto scendere in piazza Bra centinaia di ristoratori, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "Adesso basta: noi riapriamo, comunque vada": è stato uno degli slogan più urlati oggi a, durante la manifestazione di protesta che ha visto scendere inBra centinaia di ristoratori, ...

Lotteria degli scontrini, nuova proroga per gli esercenti ... che ormai da mesi invocano una tregua per gli esercenti in considerazione delle difficoltà ...considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid -...

Covid: esercenti in piazza a Verona, 'lasciateci lavorare' - Veneto Agenzia ANSA Covid: esercenti in piazza a Verona, 'lasciateci lavorare' (ANSA) - VERONA, 02 APR - "Adesso basta: noi riapriamo, comunque vada": è stato uno degli slogan più urlati oggi a Verona, durante la manifestazione di protesta che ha visto scendere in piazza Bra ...

Provincia Savona, Arboscello (Pd): “zona rossa necessaria, ma Toti ha agito con tempistica sbagliata” “Ieri invece, con un preavviso di solo 6 ore, ha istituito la zona rossa fino all’11 aprile per tutta la Provincia di Savona e Imperia. La chiusura è ...

