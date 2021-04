COVID | 21 | 932 new cases | 481 more victims

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROME, APR 2 - There have been 21,932 newof- 19 in Italy in the last 24 hours, and 481of the virus, the health ministry said Friday. That compares with 23,649 new, and ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: 21.932 nuovi #positivi, 481 #vittime - Agenzia_Ansa : Covid: 21.932 nuovi positivi e 481 vittime nelle ultime 24 ore. 331.154 test, il tasso di positività stabile al 6,6… - infoitinterno : Covid-19, i dati di venerdì 2 aprile: 21.932 i nuovi casi. I morti sono 481 - infoitinterno : Covid-19, il bollettino del 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 vittime - zazoomblog : Covid Italia oggi 21.932 contagi e 481 morti: bollettino 2 aprile - #Covid #Italia #21.932 #contagi -

Ultime Notizie dalla rete : COVID 932

I nuovi casi giornalieri sono 21., rilevati su 331.154 tamponi, con la percentuale di positivi al 6,6%ROME, APR 2 - There have been 21,new cases of- 19 in Italy in the last 24 hours, and 481 more victims of the virus, the health ministry said Friday. That compares with 23,649 new cases, and 501 more victims, on Thursday. ...A fronte dei 331.154 i tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 1.932 i positivi al test del coronavirus ...Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21.932, contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154. Tanto che il tasso di positività rimane invariato, 6,6%. I ...