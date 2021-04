Brit Awards 2021: Dua Lipa guida le nomination (Di venerdì 2 aprile 2021) Life&People.it Archiviata l’edizione 2021 dei Grammy, sono state comunicate le nominations dei Brit Awards 2021, i premi più importanti del mondo della musica Britannica, con la regina del pop inglese, Dua Lipa, in pole con tre nomination. In pochi anni di carriera, la pop star ha già collezionato 3 Brit Awards. Dua Lipa concorrerà come miglior artista femminile, per il miglior singolo con Physical e per il miglior album con “Future Nostalgia”. Brit Awards 2021: la cerimonia a maggio I premi relativi alla discografia Britannica verranno consegnati il prossimo 11 maggio, nella cornice londinese della O2 Arena a porte chiuse con ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 2 aprile 2021) Life&People.it Archiviata l’edizionedei Grammy, sono state comunicate les dei, i premi più importanti del mondo della musicaannica, con la regina del pop inglese, Dua, in pole con tre. In pochi anni di carriera, la pop star ha già collezionato 3. Duaconcorrerà come miglior artista femminile, per il miglior singolo con Physical e per il miglior album con “Future Nostalgia”.: la cerimonia a maggio I premi relativi alla discografiaannica verranno consegnati il prossimo 11 maggio, nella cornice londinese della O2 Arena a porte chiuse con ...

