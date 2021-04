Bassolino | uniti per Recovery plan | aiuti a bilancio di Napoli

(Di venerdì 2 aprile 2021) "Il Comune è in una grave situazione die ora bisogna muoversi tutti quanti perché ci sia una legge nazionale chei comuni in difficoltà". Lo ha detto il candidato sindaco di...

Ultime Notizie dalla rete : Bassolino uniti

Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il candidato sindaco di Napoli Antonio, che a 74 anni ha deciso di tornare a ... però ora dobbiamo essereper il recovery plan, per presentare progetti giusti, per poterli ...E parole di condanna arrivano anche dal candidato sindaco ed ex governatore Antonio: 'Nel cuore del centro storico di Ponticelli stanotte è scoppiato un ordigno che ha provocato molti ...Milano, 2 apr. (askanews) - 'Il Comune è in una grave situazione di bilancio e ora bisogna muoversi tutti quanti perché ci sia una legge ...Napoli – Lui è ancora qua, eh già. La canzone di Vasco viene in mente automaticamente seguendo la prima conferenza stampa di Antonio Bassolino candidato sindaco alle prese con la diretta streaming, le ...