Astrazeneca | arrivati 1 | 3 milioni di vaccini a Pratica di Mare E J&J assicura | rispetteremo le consegne previste in Ue per metà aprile

(Di venerdì 2 aprile 2021) Può dirsi scongiurato lo stop alle vaccinazioni ventilato nelle scorse ore da diverse Regioni a causa della mancanza di: come annunciato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, sono arrivate in Italia oltre 1,3di dosi prodotte da. Il carico, atterrato all’hub della Difesa didi, sarà distribuito dal Comando operativo di vertice interforze a partire dalle 13.30 in tutta Italia, a cominciare dalle circa 200mila dosi destinate al Lazio. A renderlo noto è il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione ’24 Mattino” di Radio24. “Come dimostrato, l’approvvigionamento deicontinua a pieno regime: stiamo lavorando pancia a terra – Difesa, Protezione civile, Asl regionali – per arrivare a vaccinare ...

Arrivano i vaccini. A Pratica di Mare sono state consegnate oltre 1 milione e 300mila dosi di Astrazeneca. Saranno distribuite dal Comando operativo di vertice interforze in tutta Italia, a ...Vaccini, arrivate in Italia altre 1,3 milioni di dosi Astrazeneca che saranno subito distribuite alle regioni per proseguire la campagna vaccinale. L'annuncio è arrivato poco prima delle 10 dal ...