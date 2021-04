Assegno unico figli disabili: a chi spetta, importi e maggiorazioni (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Assegno unico arriverà finalmente nelle case delle famiglie italiane a partire dal 1 luglio 2021, integrando una maggiorazione per i figli disabili a carico. Il via libera per l’erogazione di questa misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2021, è finalmente arrivato lo scorso 30 marzo da parte dell’Aula del Senato. Nell’Articolo 2 della Legge sull’Assegno unico si specifica infatti la disposizione del “riconoscimento di un Assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 aprile 2021) L’arriverà finalmente nelle case delle famiglie italiane a partire dal 1 luglio 2021, integrando una maggiorazione per ia carico. Il via libera per l’erogazione di questa misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2021, è finalmente arrivato lo scorso 30 marzo da parte dell’Aula del Senato. Nell’Articolo 2 della Legge sull’si specifica infatti la disposizione del “riconoscimento di unmensile di importo maggiorato rispetto aglidi cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascuno contà, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di ...

ItaliaViva : Tutto è nato qui, fra i riformisti della Leopolda. Con l'approvazione dell'assegno unico e universale abbiamo fatto… - EnricoLetta : Stasera a @RaiPortaaPorta parlerò di vaccinazioni, di dote per i 18enni, di opportunità per le donne, di assegno un… - ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è un capolavoro non solo politico ma come comunità. Sempre più Italia Viva si propone… - LaPrimaManina : Dato che ho sentito sia il #M5S che #Salvini dire che: 'L'assegno unico è stato fortemente voluto da noi', li vogl… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: ??#Augussori: Terminati i lavori di questa settimana in #Senato: Assegno unico per i #figli, esame #avvocati e infine risol… -