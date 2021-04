Recovery: Meloni, per maggioranza Roma non è priorità (Di giovedì 1 aprile 2021) "La maggioranza Draghi in perfetta continuità con il governo Conte anche su Roma: bocciata la proposta di Fratelli d'Italia di destinare alla Capitale, nel Pnrr almeno un miliardo all'anno per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) "LaDraghi in perfetta continuità con il governo Conte anche su: bocciata la proposta di Fratelli d'Italia di destinare alla Capitale, nel Pnrr almeno un miliardo all'anno per i ...

Advertising

FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Recovery, Meloni: Draghi come Conte, per maggioranza Roma non è priorità nazionale - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Recovery, Meloni: Draghi come Conte, per maggioranza Roma non è priorità nazionale - giornaleradiofm : Recovery: Meloni, per maggioranza Roma non è priorità: (ANSA) - ROMA, 01 APR - 'La maggioranza Draghi in perfetta c… - FDI_Parlamento : Recovery, Meloni: Draghi come Conte, per maggioranza Roma non è priorità nazionale - GeMa7799 : Meloni: «Il Recovery Fund aiuti le zone colpite dal sisma. Su Roma bocciata la proposta di FdI»...MI SPIACE MA PER… -