Pasqua, le regole in zona rossa: seconde case e pranzi con parenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Pasqua in rosso, come a Natale. Misure restrittive in tutta Italia, a prescindere dall’incidenza dei casi Covid e dall’occupazione degli ospedali. Il 3, 4 e 5 aprile tutto il paese entra in zona rossa. C’è una deroga rispetto alle restrizioni normale imposte in quella fascia di rischio: si potrà far visita ad amici e parenti, all’interno della propria regione, una sola volta al giorno. Lo spostamento è consentito ad un massimo di due persone e minori di 14 anni, dalle 5 alle 22. Non è possibile quindi rimanere a dormire. Per quanto riguarda il pranzo di Pasqua e Pasquetta è sconsigliato incontrare non conviventi, è comunque raccomandato indossare la mascherina e tenere le finestre aperte per il ricircolo d’aria. Per quanto riguarda le seconde case, può andare soltanto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021)in rosso, come a Natale. Misure restrittive in tutta Italia, a prescindere dall’incidenza dei casi Covid e dall’occupazione degli ospedali. Il 3, 4 e 5 aprile tutto il paese entra in. C’è una deroga rispetto alle restrizioni normale imposte in quella fascia di rischio: si potrà far visita ad amici e, all’interno della propria regione, una sola volta al giorno. Lo spostamento è consentito ad un massimo di due persone e minori di 14 anni, dalle 5 alle 22. Non è possibile quindi rimanere a dormire. Per quanto riguarda il pranzo die Pasquetta è sconsigliato incontrare non conviventi, è comunque raccomandato indossare la mascherina e tenere le finestre aperte per il ricircolo d’aria. Per quanto riguarda le, può andare soltanto ...

