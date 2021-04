Pasqua con più controlli a Bergamo, ma c’è già chi sgarra. L’appello del questore (Di giovedì 1 aprile 2021) A distanza di qualche giorno aumentano gli assembramenti in città, complice il clima primaverile. L’appello delle forze dell’ordine per i giorni di festa, saranno intensificati i controlli. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) A distanza di qualche giorno aumentano gli assembramenti in città, complice il clima primaverile.delle forze dell’ordine per i giorni di festa, saranno intensificati i

CardRavasi : Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli. (Mt 26,18) - CalabriaTw : Questa mattina ho fatto visita al reparto di Onco-Ematologia pediatrica del @bambinogesu. Uova di cioccolato per i… - repubblica : Pasqua blindata, a Genova controlli anche con l'elicottero sulle spiagge - ilMedioP : RT @Gitro77: Vi ricordate come sono finiti i piani del Governo per salvare il Natale, la stagione sciistica e la Pasqua? Esattamente, con u… - g0dblessmgc : Con le vacanze di Pasqua salto letteralmente UN SOLO GIORNO in cui ho lezione, ed è anche l’unico dove ho solo il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua con Gender Watch: Il vescovo di Pavia contro il Ddl Zan ... approvato alla Camera quattro mesi fa, con il rischio di produrre fratture e tensioni nell'attuale ...Senato oggi non autorizzi il passaggio del ddl in Senato [la seduta è stata rimandata a dopo Pasqua]...

Piangiamo le lacrime che Giuda non volle piangere IL CANTO DELLA VERITA' di Aurelio Porfiri ' Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: 'Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia ...

Sicilian Puppets Series, weekend dedicato alla Pasqua con ''Cristo al Golgota'' Palermomania.it Lombardia rossa, Fontana: «Per tutta la settimana di Pasqua». E forse fino al 19 «Venerdì potremo fare il punto della situazione» dice il governatore della Lombardia, che spiega: «Rossi per tutta la settimana di Pasqua». Ma secondo i calcoli dell’Rt possibile rosso fino al 19 ...

I volontari del Forte preparano cento torte da donare alle famiglie FORTE dei marmi. Sarà la seconda Pasqua dell’era-covid e per questa la macchina della generosità, al Forte dei Marmi, non si prenderà alcuna vacanza, ma anzi in un periodo socialmente ed economicament ...

