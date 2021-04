(Di giovedì 1 aprile 2021) ... ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per gustose ricette a prezzi competitivi e l'iniziativa "Risparmio Sicuro" che garantisce prezzi imbattibili su oltre duecento prodotti di uso quotidiano. "...

Advertising

myfruit : Pam Local: altre due aperture ai piedi della Madonnina Pam Panorama continua a investire a Milano, con i due nuovi… - Gdoweek : La crescita di Pam e Pam local: cinque aperture in quattro regioni -

Ultime Notizie dalla rete : PAM LOCAL

Myfruit.it

Panorama festeggia la doppietta di aperturenella città di Milano dove il format di prossimità sta riscuotendo sempre maggior successo tra i cittadini meneghini. I nuovi convenience store fanno parte del progetto punto vendita sicuro, ...Villanova d'Albenga. Va in scena: si alza il sipario su 5 nuovi punti vendita di cui due nuovidiretti nelle città di Pisa e Roma e tre in Franchising ad insegnanelle città di Roma, Andezeno (TO) e Villanova d'Albenga . I due nuovi convenience store diretti fanno parte entrambi ...Pam Panorama festeggia la doppietta di aperture Pam local nella città di Milano dove il format di prossimità sta riscuotendo sempre maggior successo tra i cittadini meneghini. I nuovi convenience ...Pam Panorama festeggia la doppietta di aperture Pam local nella città di Milano dove il format di prossimità sta riscuotendo sempre maggior successo tra i cittadini meneghini. I nuovi convenience stor ...