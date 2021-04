Mbappè è stufo e per il Psg non è una buona notizia

Leggi su serieanews

(Di giovedì 1 aprile 2021)ha il contratto con il Paris Saint Germain in scadenza a giugno 2022, il suo futuro è uno degli argomenti più discussi del mercato internazionale. Non è un mistero che il campione francese è il sogno di Florentino Perez al Real Madrid,ha risposto in maniera stizzita alle critiche dopo le partite in Nazionale. “Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.