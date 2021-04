Matilda De Angelis | “Ho un fidanzato | ma devo sentirmi libera Voglio essere una donna dolcissima e premurosa ma anche indipendente e determinata”

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’attriceDesi racconta in un’intervista a Oggi. Parla di amore, del passato, del successo e dellache vuole diventare. La 25enne bolognese, che ha letteralmente incantato il pubblico del Festival di Sanremo, definisce il, il rapper William Mezzanotte, in arte Nayt, “una persona straordinaria”. Ma l’attrice ci tiene a precisare: “Se sono fidanzata non sono più? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre, ma ti pare?”. La protagonista di “Leonardo” su Rai 1 si identifica con il personaggio di Caterina da lei interpretato: “Aspiro aquel tipo di, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo,e resiliente alla vita che ...

Desi mostra al naturale sul social. L'attriceDeha postato uno scatto su Instagram in cui mostra le imperfezioni della sua pelle: "Sono diventata molto fiera delle ...Sarebbe il giovane rapper di origine molisana il non più segreto fidanzato dell'attrice rivelazione del momento ROMA/ISERNIA.Deè una giovanissima attrice italiana che, a soli 25 anni, sta godendo di un periodo particolarmente brillante. Nuova stella del cinema e della televisione, ha rivelato " un un'...Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi Un legame, il loro, che di certo non compromette la sua libertà ...Mi ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne fotta in realtà un cazzo di essere bella. L’ultimo post sul suo profilo Instagram recita:. . «Sono divent ...