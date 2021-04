Il Teatro Comunale di Bologna festeggia la Pasqua con un concerto in streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) Celebra la Pasqua con un percorso tra pagine di carattere sacro, liturgico e spirituale di Vivaldi, Mozart, Schubert e Mendelssohn, il concerto che il Teatro Comunale di Bologna trasmette in streaming sul suo canale YouTube domenica 4 aprile alle 17.30. Protagonisti l’Orchestra e il Coro del Teatro felsineo diretti da Alberto Malazzi. Il programma si apre con due brani di Antonio Vivaldi pensati per le funzioni liturgiche: la Sinfonia in si minore per archi “Al Santo Sepolcro” RV 169, scritta presumibilmente intorno al 1730 per la Settimana Santa celebrata nella Cappella della Pietà a Venezia, e il Credo in mi minore RV 591 per coro a quattro voci miste e archi, articolato in quattro movimenti. Tra le composizioni sacre di Wolfgang Amadeus Mozart vengono proposte ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Celebra lacon un percorso tra pagine di carattere sacro, liturgico e spirituale di Vivaldi, Mozart, Schubert e Mendelssohn, ilche ilditrasmette insul suo canale YouTube domenica 4 aprile alle 17.30. Protagonisti l’Orchestra e il Coro delfelsineo diretti da Alberto Malazzi. Il programma si apre con due brani di Antonio Vivaldi pensati per le funzioni liturgiche: la Sinfonia in si minore per archi “Al Santo Sepolcro” RV 169, scritta presumibilmente intorno al 1730 per la Settimana Santa celebrata nella Cappella della Pietà a Venezia, e il Credo in mi minore RV 591 per coro a quattro voci miste e archi, articolato in quattro movimenti. Tra le composizioni sacre di Wolfgang Amadeus Mozart vengono proposte ...

Advertising

YolBlog : #Teatro Comunale di #Bologna - CELEBRA LA #PASQUA con #Vivaldi, #Mozart, #Schubert e #Mendelssohn Sul podio Alberto… - opera1000cc : RT @opera1000cc: Ferruccio Busoni(1866–1924) ? Arlecchino ? Lucio Dalla, David Agler/Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Marco Alem… - sabinomanzo : RT @micrologus64: Via Crucis per la Pasqua del Teatro Comunale - micrologus64 : Via Crucis per la Pasqua del Teatro Comunale - Artventuno : Il racconto dei ciak di #PassioChristi nel film girato al Teatro Comunale Abbado di #Ferrara. Regia di… -