Felipe Melo | “Palmeiras come l’Inter del Triplete La Juventus non è finita Sul futuro…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata a TMW da Felipe Melo, storico centrocampista di diversi club in Italia, e attuale giocatore e capitano del Palmeiras. Il brasiliano si è soffermato sulla stagione dei suoi con i tanti successi ottenuti ma ha anche affrontato diversi temi legati al campionato italiano ed in particolare alla lotta scudetto. "Col Palmeiras abbiamo vinto il Triplete come l'Inter di Mourinho", ha esordito Felipe Melo parlando dei successi del suo club con le vittorie in Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campionato Paulista. "È stata un'emozione davvero unica vincere ..."

