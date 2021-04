Ex cantante di Amici elogia Pierpaolo Pretelli: “Gli auguro di realizzare i suoi sogni!” (Di giovedì 1 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli fa ufficialmente parte della Nazionale Cantanti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche per merito della sua intonazione, è entrato a far parte di questa importante squadra di artisti, venendo elogiato anche da Briga, ex concorrenti di Amici. Ex di Amici elogia Pierpaolo Pretelli: “Un ragazzo educato e perbene” Alcuni giorni addietro proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 aprile 2021)fa ufficialmente parte della Nazionale Cantanti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche per merito della sua intonazione, è entrato a far parte di questa importante squadra di artisti, venendoto anche da Briga, ex concorrenti di. Ex di: “Un ragazzo educato e perbene” Alcuni giorni addietro proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

