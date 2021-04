Droga | a Malpensa sequestrati quattro pacchi di Dmt per 60 chili

(Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - All'aeroporto di Milanosono statidai funzionari dell'agenzia delle Doganeda 60provenienti dal Brasile e pieni di, del tipo Dmt, dimetiltriptamina, un potente psichedelico. La spedizione, scoperta durante i controlli postali, era diretta in Puglia. I funzionari si sono trovati davanti delle cortecce di arbusto tipo mimosa di colore marrone. "Avendo dubbi sulla natura delle cortecce rinvenute, apparentemente destinate ad uso cosmetico, e al fine di identificarne esattamente la composizione, si provvedeva al prelievo di un campione, che veniva inviato al Laboratorio ai fini dell'analisi. I risultati analitici hanno accertato la presenza nella corteccia di stupefacente del tipo Dmt", spiega una nota. ...

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - All'aeroporto di Milano Malpensa sono stati sequestrati dai funzionari dell'agenzia delle Dogane quattro pacchi da 60 chili provenienti dal Brasile e pieni di droga, del ...