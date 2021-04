Covid Lazio, oggi 1.838 contagi e Rt a 0,98: dati 1 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.838 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 1 aprile. Si registrano altri 33 morti. Nella regione, attualmente zona arancione, l'indice Rt è a 0.98. "oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+709) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.838 casi positivi (+38), 33 i decessi (-5) e +1.808 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 900. Timidi segnali positivi sono la diminuzione dei decessi e delle terapie intensive, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.838 i nuovidi Coronavirus nelsecondo idel bollettino di, 1. Si registrano altri 33 morti. Nella regione, attualmente zona arancione, l'indice Rt è a 0.98. "su oltre 17 mila tamponi nel(+709) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.838 casi positivi (+38), 33 i decessi (-5) e +1.808 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 900. Timidi segnali positivi sono la diminuzione dei decessi e delle terapie intensive, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione nelle ...

