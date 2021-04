Amici, un ex giudice del serale sta per diventare papà! (Di giovedì 1 aprile 2021) Quest’anno, in molti stanno scoprendo la gioia di diventare genitori. Vari personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della musica stanno annunciando ai fan le loro gravidanze. Uno di questi è Gabry Ponte, uno dei deejay italiani più famosi al mondo, che sta per diventare papà. È un membro integrante del gruppo Eiffel 65 con cui ha ottenuto milioni di dischi e visualizzazioni su Youtube. Ponte aveva preso parte in qualità di giudice ad Amici di Maria De Filippi, dal 2013 al 2015 al fianco di Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Era poi tornato, nelle stesse vesti, anche nell’edizione 2020 con Vanessa Incontrada. Gabry Ponte, oltre agli innumerevoli successi musicali ottenuti in giro per il mondo, sta per diventare papà. Insomma, una grande gioia in ambito privato che ha investito Gabry. L’identità ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 aprile 2021) Quest’anno, in molti stanno scoprendo la gioia digenitori. Vari personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della musica stanno annunciando ai fan le loro gravidanze. Uno di questi è Gabry Ponte, uno dei deejay italiani più famosi al mondo, che sta perpapà. È un membro integrante del gruppo Eiffel 65 con cui ha ottenuto milioni di dischi e visualizzazioni su Youtube. Ponte aveva preso parte in qualità diaddi Maria De Filippi, dal 2013 al 2015 al fianco di Sabrina Ferilli e Luca Argentero. Era poi tornato, nelle stesse vesti, anche nell’edizione 2020 con Vanessa Incontrada. Gabry Ponte, oltre agli innumerevoli successi musicali ottenuti in giro per il mondo, sta perpapà. Insomma, una grande gioia in ambito privato che ha investito Gabry. L’identità ...

