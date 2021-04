Albastar da Orio voli per Sardegna | Sicilia | Calabria e Puglia

(Di giovedì 1 aprile 2021)annuncia la programmazione per la stagione estiva 2021 in partenza dall’Aeroporto di Milano Bergamo, che prevede una serie di collegamenti settimanali e bisettimanali verso le isole italiane (Lampedusa,) e il sud Italia () e una destinazione internazionale, Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira. Gli operativi in partenza dall’Aeroporto di Milano Bergamo:Porto Santo, ogni venerdì, dal 04.06 al 24.09.Alghero, ogni sabato, dal 05.06 al 25.09.Cagliari, ogni sabato, dal 05.06 al 25.09.Olbia, ogni sabato, dal 05.06 al 25.09.Lamezia Terme, ogni sabato, dal 05.06 al 25.09.Crotone, ogni sabato, dal 05.06 al 25.09.Lampedusa, ogni sabato dal 29.05 al 02.10 e ogni domenica dal 30.05 al 03.10.Brindisi, ogni domenica, dal 06.06 al 26.09.Catania, ogni domenica, dal 06.06 ...

Con la compagni aerea Albastar, voli settimanali e bisettimanali da giugno per il sud Italia e anche per Porto Santo nell'arcipelago di Madeira. Albastar ha annunciato la programmazione per la stagion ...