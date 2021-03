Xbox Series X/S: il nuovo spot ci catapulta in un mondo in cui il pulsante di accensione è praticamente ovunque (Di mercoledì 31 marzo 2021) Microsoft ha lanciato un nuovo e simpatico annuncio pubblicitario per Xbox che mostra come potrebbe apparire il mondo se il pulsante Xbox fosse presente "ovunque". Nel video, il pulsante Xbox, completo del suo famoso suono di avvio, sostituisce cose come i pulsanti dell'ascensore, il pulsante di chiamata sulle strisce pedonali e persino l'avviamento del motore su un'auto più recente. Questo nuovo video di marketing ha colpito nel segno: da quando è stato pubblicato sul canale YouTube ha oltre 10.000 mi piace. Anche la descrizione del video è ironica e recita: "Benvenuti nella mia vita". Il video è stato girato in verticale, forse per richiamare appunto all'iconica forma di Xbox Series ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Microsoft ha lanciato une simpatico annuncio pubblicitario perche mostra come potrebbe apparire ilse ilfosse presente "". Nel video, il, completo del suo famoso suono di avvio, sostituisce cose come i pulsanti dell'ascensore, ildi chiamata sulle strisce pedonali e persino l'avviamento del motore su un'auto più recente. Questovideo di marketing ha colpito nel segno: da quando è stato pubblicato sul canale YouTube ha oltre 10.000 mi piace. Anche la descrizione del video è ironica e recita: "Benvenuti nella mia vita". Il video è stato girato in verticale, forse per richiamare appunto all'iconica forma di...

