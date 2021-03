Un uomo ha picchiato la ex compagna e dato una testata al figlio di 7 anni che cercava di difenderla (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Ha aggredito l'ex compagna al culmine di una lite e ha colpito con una testata sui denti il figlio di 7 anni, intervenuto per tentare di difendere la madre. Per questo ieri sera la polizia ha arrestato un genovese di 34 anni. L'accusa nei suoi confronti è di atti persecutori e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo si è presentato a casa della ex per far visita al figlio ma, una volta sul posto, ha iniziato ad inveire contro la donna: una lite cresciuta e degenerata in aggressione fisica. L'uomo le ha infatti sferrato due pugni al volto e le ha impedito di utilizzare il cellulare per chiamare i soccorsi. Il bambino, nel tentativo di farlo smettere, è stato colpito con una testata ed è finito, insieme ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 marzo 2021) AGI - Ha aggredito l'exal culmine di una lite e ha colpito con unasui denti ildi 7, intervenuto per tentare di difendere la madre. Per questo ieri sera la polizia ha arrestato un genovese di 34. L'accusa nei suoi confronti è di atti persecutori e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'si è presentato a casa della ex per far visita alma, una volta sul posto, ha iniziato ad inveire contro la donna: una lite cresciuta e degenerata in aggressione fisica. L'le ha infatti sferrato due pugni al volto e le ha impedito di utilizzare il cellulare per chiamare i soccorsi. Il bambino, nel tentativo di farlo smettere, è stato colpito con unaed è finito, insieme ...

