The Witcher 3: annunciata la versione next gen (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra tutti i giochi che vengono aggiornati per la nuova generazione di console, anche il pluripremiato The Witcher 3 riceverà la sua versione next gen Sembra che CD Projekt Red, oltre ad essere al lavoro su Cyberpunk 2077 e sui suoi tanti aggiornamenti, stia anche prestando attenzione al suo precedente capolavoro uscito nel lontano 2015. È stato infatti annunciato, come parte della roadmap per il 2021, che The Witcher 3 otterrà anch’esso la sua versione dedicata per la next gen, con vari aggiornamenti grafici e di prestazioni che miglioreranno notevolmente l’esperienza di gioco. La versione next gen di The Witcher 3 nel dettaglio e “Red 2.0” Il gioco verrà rilasciato per PS5 e Xbox Series S/X in versione standalone, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra tutti i giochi che vengono aggiornati per la nuova generazione di console, anche il pluripremiato The3 riceverà la suagen Sembra che CD Projekt Red, oltre ad essere al lavoro su Cyberpunk 2077 e sui suoi tanti aggiornamenti, stia anche prestando attenzione al suo precedente capolavoro uscito nel lontano 2015. È stato infatti annunciato, come parte della roadmap per il 2021, che The3 otterrà anch’esso la suadedicata per lagen, con vari aggiornamenti grafici e di prestazioni che miglioreranno notevolmente l’esperienza di gioco. Lagen di The3 nel dettaglio e “Red 2.0” Il gioco verrà rilasciato per PS5 e Xbox Series S/X instandalone, ...

Stoupwhiff : Nella giornata di ieri CD Projekt RED non ha solo rilasciato il nuovo importante update per Cyberpunk 2077, ma ha s… - CRIS_GO47 : RT @Multiplayerit: CD Projekt Red annuncia RED 2.0 e la nuova strategia per The Witcher e Cyberpunk 2077 - infoitscienza : CDPR parla del futuro di Cyberpunk e The Witcher | 'RED 2.0' - GiuseppeLandi11 : @NintendoItalia Animal crossing, ho comprato the Witcher 3 base... Ma non posso giocarlo in quanto non è italiano... - Asgard_Hydra : CDPR parla del futuro di Cyberpunk e The Witcher | 'RED 2.0' - -