Tennis | Alexander Bublik su Sinner | “E’ un grande giocatore e disputare un quarti di finale con lui è un piacere”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Non aveva di certo messo in preventivodi spingersi così in là nel Masters1000 di Miami (Stati Uniti). Il kazako, dopo aver sconfitto l’americano Taylor Fritz in rimonta, è pronto per una nuova sfida. Il prossimo avversario sarà Jannik. L’altoatesino reduce dalla dura battaglia del terzo turno contro il russo Karen Khachanov, ha sconfitto molto più facilmente negli ottavi diil finlandese Emil Ruusuvuori. Una prestazione convincente quella di Jannik al cospetto di unta insidioso e capace di eliminare nel proprio percorsoZverev. Il match controavrà dei connotati particolari perché il kazako è unimprevedibile, capace di qualunque cosa: da tocchi di gran classe a errori clamorosi. Vero è ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Scopriamo la classifica che Sinner potrebbe avere in caso di successo contro Bublik e tutte le proiezioni n… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Ai QF del #MiamiOpen @janniksin ???? troverà Alexander Bublik ???? (rimontato Taylor Fritz ???? 67 63 64) Partita che arriva p… - apicella57 : RT @lorenzofares: Ai QF del #MiamiOpen @janniksin ???? troverà Alexander Bublik ???? (rimontato Taylor Fritz ???? 67 63 64) Partita che arriva p… - lorenzofares : Ai QF del #MiamiOpen @janniksin ???? troverà Alexander Bublik ???? (rimontato Taylor Fritz ???? 67 63 64) Partita che ar… - nardi_salvatore : RT @AriannaNardi: È il terzo anno che contribuisco alla realizzazione dell'Almanacco del Tennis ?? di Matteo Lumia! Mi trovate a pagina 65 c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Alexander

Nei quarti di finale il 19enne altoatesino n.31 del ranking e 21ma testa di serie sfiderà il 23 kazakoBublik, n.44 Atp e 32 del seeding di Miami. .... è stato piuttosto combattuto, con il finlandese che ha sciorinato molti dei colpi che gli avevano permesso di avere la meglio in precedenza suZverev . Dopo il parziale di 4 - 3 tuttavia ...Non aveva di certo messo in preventivo Alexander Bublik di spingersi così in là nel Masters1000 di Miami (Stati Uniti). Il kazako, dopo aver sconfitto l'americano Taylor Fritz in rimonta, è pronto per ...Una giornata importante per il tennis italiano e per Jannik Sinner. L'azzurro, classe 2001, per la prima volta ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di un torneo "Masters1000". A Miami (Stati U ...